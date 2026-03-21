Поиск

Массовое ДТП в Ростовской области произошло из-за неисправности бензовоза

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Предварительная причина массового ДТП в Ростовской области - техническая неисправность переднего левого колеса бензовоза, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области в субботу.

В 11:50 на 34 км автодороги "Ростов-Таганрог" в районе хутора Пятихатки груженный топливом бензовоз "DAF", двигаясь в направлении Таганрога, допустил выезд на встречную полосу, по предварительным данным, из-за неисправности переднего левого колеса. Произошло столкновение с автомобилями "ВАЗ 2110", "Тойота-Королла", "Тойота-Прадо" и "Фольксваген-Поло", говорится в сообщении.

В результате аварии произошел разлив ГСМ и возгорание транспортных средств.

Как отмечается в сообщении, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи ГСУ ГУ МВД РФ по Ростовской области проводят следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В результате ДТП три человека погибли, еще четверо пострадали и были направлены в больницу. На месте происшествия возник пожар на площади 200 кв. метров. В 13:20 он был потушен.

Ростовская область МВД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

 Изъятие скота в крупных хозяйствах Новосибирской области из-за пастереллеза завершено

 Снег в Москве в некоторых районах может сохраниться в начале апреля

 Минфин США выдал лицензию, разрешающую продажу примерно 140 млн баррелей иранской нефти

 Снежный покров сохраняется на большей части территории России
