Что произошло за день: суббота, 21 марта

Удар по ядерному комплексу в Натанзе, заявление Минцифры по поводу сообщений о "белых списках" для домашнего интернета, жертвы обстрела села Смородино в Белгородской области

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Ядерный комплекс в Натанзе (Иран) подвергся ударам. В МИД России заявили, что ООН и МАГАТЭ должны дать оценку случившемуся.

- В Минцифры назвали фейком сообщения о планах ввести "белые списки" для домашнего интернета.

- В Новосибирской области завершили изъятие животных в крупных хозяйствах в рамках борьбы с пастереллезом, процесс продолжается в двух населенных пунктах в Ордынском районе, сообщили местные власти.

- Четыре человека погибли в результате обстрела села Смородино в Белгородской области.

- Уничтожены 32 беспилотника, которые летели в направлении Москвы.

- K-pop группа BTS провела в Сеуле первый концерт за четыре года, он собрал десятки тысяч человек.

- ЦСКА победил махачкалинское "Динамо" со счетом 3:1 в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.