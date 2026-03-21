Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обсуждались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также актуальные международные темы", - сказано в сообщении.

Приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого" сообщил: "В ходе разговора глав государств в центре внимания были вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, реализация совместных взаимовыгодных проектов". При этом "особый акцент был сделан на необходимость скорейшей практической реализации договоренностей, достигнутых в феврале на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства".

"Президенты также обсудили наиболее актуальные вопросы международной обстановки, ситуацию в регионе", - сообщил телеграм-канал.

Владимир Путин Александр Лукашенко
