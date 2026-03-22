Жуковский работает по согласованию, ограничения введены в аэропорту Калуги

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Жуковский принимают и отправляют самолеты по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства, не обслуживает рейсы аэропорт Калуги, сообщили в Росавиации.

"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус вашего рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов", - говорится в сообщении.

Кроме того, ограничения на прием и выпуск самолетов введены в калужском аэропорту.

Также приостанавливали работу столичный аэропорт Домодедово и аэропорт Саратова.