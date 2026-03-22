Песков назвал темой номер один у европейцев уже не Украину, а оплату счетов за газ и свет

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Проблема со счетами за газ и свет вышла на первый план у европейцев, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У них сейчас тема номер один уже не Украина, а как оплачивать счета за газ, за бензин и за свет. Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Говоря о попытках Европы шантажировать президента США Дональда Трампа по вопросу Ормузского пролива в обмен на его содействие по Украине, Песков заметил: "Я не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать. Там пока всех шантажирует Украина в Европе".

Ранее сообщалось, что русскоязычные жители Германии пожаловались на заметный рост цен на продукты питания, который усилился из-за подорожания топлива на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Европа газ Украина Дмитрий Песков
