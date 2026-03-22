Более 20 БПЛА ликвидировано за сутки над Белгородской областью

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 25 беспилотников над регионом за истекшие сутки над регионом подразделениями "БАРС-Белгород" и "Орлан".

"С 07:00 ч. 21 марта по 07:00 ч. 22 марта ликвидированы 25 беспилотников", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Так, подразделение "БАРС-Белгород" сбило 14 беспилотников. Среди них с помощью средств радиоэлектронной борьбы были подавлены два FPV-дрона в Краснояружском округе. Из стрелкового оружия уничтожены четыре FPV-дрона в Борисовском округе, один FPV-дрон в Грайворонском округе, один самолетного типа БПЛА "Лютый" в Прохоровском округе и один FPV-дрон в Шебекинском округе.

Кроме того, средствами противодействия были сбиты один самолетного типа БПЛА и один "Лютый" в Грайворонском округе, а также один разведывательный БПЛА FlyEye, один самолетного типа "Чайка" и один барражирующий боеприпас "Булава" в Ракитянском округе.

В свою очередь, подразделение "Орлан" уничтожило 11 беспилотников. В частности, с помощью РЭБ были подавлены три FPV-дрона в Белгородском округе. Из стрелкового оружия сбиты один FPV-дрон в Валуйском округе, один FPV-дрон в Грайворонском округе, три FPV-дрона и один самолетного типа БПЛА в Шебекинском округе, а также один самолетного типа БПЛА в Яковлевском округе.

Кроме того, совместными усилиями подразделения "Орлан" и бойцов самообороны был подавлен РЭБ один FPV-дрон в Шебекинском округе.