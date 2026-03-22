Ракетному обстрелу подверглись два соцобъекта в Белгородской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ракетному обстрелу со стороны ВСУ подверглись социальные объекты в поселке Быценков Краснояружского округа Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в воскресенье.

"В результате прилета боеприпаса в одном социальном объекте разрушена стена, повреждены кровля и остекление. В другом соцобъекте и трех частных домах повреждены фасады и выбиты окна", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, перебиты газопровод и линия электропередачи.

Ранее в воскресенье Гладков сообщил об уничтожении 25 беспилотников ВСУ над Белгородской областью за истекшие сутки.