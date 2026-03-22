Два человека ранены из-за атаки ВСУ в Курской области

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате атаки ВСУ по городу Рыльск в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в воскресенье.

"Ранены мужчина и женщина. Им оказана первая медпомощь. Мужчину направляем в Курскую областную больницу", - написал он в своем канале в Мах.

По предварительной информации, на месте атаки повреждены автомобиль и хозпостройка.

Ранее в воскресенье Хинштейн сообщил об уничтожении 80 дронов над Курской областью за истекшие сутки.