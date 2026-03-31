В Курской области более 14 тысяч абонентов остались без электричества

Ранен один человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки на объект энергетики в Беловском районе без света остались более 14 тысяч потребителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его данным с 9 утра 30 марта до 7 утра следующего дня над регионом сбили 48 беспилотников. По отселенным районам 38 раз била артиллерия. Четыре раза раза беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств.

В деревне Обеста Рыльского района пострадал мужчина, он доставлен в Курскую областную больницу. Осколками повреждены фасады двух домовладений. В селе Ольховка Хомутовского района повреждены два автомобиля.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 марта 2026 года Военная операция на Украине
Порт Усть-Луга поврежден после атаки БПЛА, три человека пострадали

Шадаев заявил, что Минцифры против административной ответственности за VPN

Физлиц могут обязать нотариально удостоверять договоры ипотеки для борьбы с нелегальными кредиторами

Что произошло за день: понедельник, 30 марта

Кабмин внес в Думу законопроект об ужесточении налогового контроля за импортом и доходами физлиц

Forbes сообщил о просьбе к телеком-операторам брать плату за использование VPN

Более 30 тысяч жителей Махачкалы остаются без электричества
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1229 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8855 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 97 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 151 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 73 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 283 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 71 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
