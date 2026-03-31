В Курской области более 14 тысяч абонентов остались без электричества

Ранен один человек

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В Курской области в результате атаки на объект энергетики в Беловском районе без света остались более 14 тысяч потребителей, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его данным с 9 утра 30 марта до 7 утра следующего дня над регионом сбили 48 беспилотников. По отселенным районам 38 раз била артиллерия. Четыре раза раза беспилотники атаковали область с помощью взрывных устройств.

В деревне Обеста Рыльского района пострадал мужчина, он доставлен в Курскую областную больницу. Осколками повреждены фасады двух домовладений. В селе Ольховка Хомутовского района повреждены два автомобиля.