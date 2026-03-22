Над Курской областью за сутки сбили 80 БПЛА

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об уничтожении 80 дронов над регионом за истекшие сутки.

БПЛА были сбиты в период с 09:00 21 марта до 07:00 22 марта, написал глава региона в своем канале в Мах.

По его данным, ВСУ 55 раз применили артиллерию по отселенным районам. Пять раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью сброса взрывных устройств.

В результате атак в Курске повреждены пять автомобилей и частный дом.

В поселке Прямицыно Октябрьского района повреждены остекление двух окон и фасад жилого дома.

В селе Башкатово Обоянского района повреждена ЛЭП, в результате чего было нарушено электроснабжение. В настоящее время оно восстановлено.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.