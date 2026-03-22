Третий дрон уничтожен над Ленинградской областью

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Третий беспилотник ликвидирован на территории Ленинградской области в воскресенье, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Еще один БПЛА сбит над Ленинградской областью", - написал он в своем канале в Max.

Ранее в воскресенье он сообщал о ликвидации двух дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.