Третий дрон уничтожен над Ленинградской областью
Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Третий беспилотник ликвидирован на территории Ленинградской области в воскресенье, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Еще один БПЛА сбит над Ленинградской областью", - написал он в своем канале в Max.
Ранее в воскресенье он сообщал о ликвидации двух дронов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пулково.