Корабль "Прогресс МС-33" пристыкуется к МКС в ручном режиме

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Одна из антенн системы сближения КУРС не раскрылась после вывода на орбиту грузового корабля "Прогресс МС-33", космонавты проведут стыковку грузовика с Международной космической станцией (МКС) в ручном режиме, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"По информации Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента Международной космической станции, после выведения транспортного грузового корабля "Прогресс МС-33" одна из антенн системы КУРС осталась в нераскрытом положении", - заявили в госкорпорации.

"Специалисты контролируют параметры полета грузового корабля и готовятся к стыковке космического корабля "Прогресс МС-33" на последнем этапе сближения в ручном телеоператорном режиме членами экипажа российского сегмента МКС", - говорится в сообщении.

В "Роскосмосе" отметили, что антенна служит для обеспечения автоматической стыковки корабля и МКС.

"Ручное сближение кораблей к МКС регулярно отрабатывается космонавтами на тренировках при подготовке к полетам и является понятной работой", - сказал начальник Центра подготовки космонавтов Олег Кононенко, слова которого приведены в сообщении.

Ранее в воскресенье в NASA сообщили, что после запуска на корабле "Прогресс" одна из двух антенн системы автоматического сближения и стыковки "Курс" не работает.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" состоялся в 15:00 по московскому времени. Спустя несколько минут ракета вывела корабль на орбиту, и он взял курс на МКС.

Полёт корабля к станции пройдет по двухсуточной схеме. Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента станции запланирована на 24 марта 16:35 мск.