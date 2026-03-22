Ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с Байконура

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-33" стартовала с отремонтированной после повреждения 31-й площадки космодрома Байконур, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск ракеты состоялся в 15:00 по московскому времени. Полет корабля к Международной космической станции (МКС) пройдет по двухсуточной схеме.

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 24 марта 16:35.

В материалах госкорпорации к запуску отмечается, что в ходе полета "Прогресс МС-33" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 35 минут.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 т грузов, в том числе свыше 1,2 т сухих грузов, 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет оборудование для эксперимента "Солнце-Терагерц". Радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Монтаж аппаратуры космонавты выполнят во время выхода в открытый космос.

27 ноября 2025 года в "Роскосмосе" заявили, что на космодроме Байконур после пуска ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-28", были выявлены повреждения стартового стола.

16 декабря заместитель генерального директора "Роскосмоса" по ракетным проектам Дмитрий Баранов сообщил, что комплект оборудования для восстановления кабины обслуживания на 31-й площадке прибыл на космодром. Также он сообщил, что стартовая площадка будет готова к пуску в конце зимы.

Баранов опроверг утверждения о прекращении российской пилотируемой программы и призвал "исключить спекуляции по данному вопросу".

3 марта в госкорпорации заявили, что монтаж кабины обслуживания на 31-й площадке Байконура завершен.