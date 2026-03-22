Космический грузовик "Прогресс МС-33" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" вывела на орбиту транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-33", следует из трансляции "Роскосмоса".

Корабль отделился от третьей ступени ракеты-носителя и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Полет корабля пройдет по двухсуточной схеме.

Стыковка к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 24 марта 16:35 по московскому времени.

В ходе полета "Прогресс МС-33" совершит 34 витка вокруг Земли, путь к станции продлится 49 часов 35 минут.

Грузовик доставит на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе свыше 1,2 т сухих грузов, 828 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды и 50 кг кислорода для пополнения атмосферы.

На МКС также прибудет оборудование для эксперимента "Солнце-Терагерц". Радиотелескоп предназначен для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Монтаж аппаратуры космонавты выполнят во время выхода в открытый космос.