Суд в Москве рассмотрит материалы о штрафах Telegram, Amazon, Google и Last.fm

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы в понедельник рассмотрит шесть протоколов Роскомнадзора о нарушении российского законодательства компаниями Telegram, Amazon, Google, а также британским музыкальным сервисом Last.fm.

Как сообщили в суде, компаниям вменяется неудаление запрещенной в РФ информации (ч.2 ст.13.41 КоАП). Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Telegram Messenger Inc. и Last fm Limited дополнительно обвиняются по ч. 4 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем в сети "Интернет" информации, содержащей призывы к осуществлению экстремистской деятельности, порнографию и (или) информацию о способах изготовления и использования наркотических средств). Наказание по которой предусматривает штраф до 8 млн рублей.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Amazon, Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), Twitter, TikTok, Wikimedia Foundation, Twitch - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Музыкальный сайт Last.fm был основан в 2002 году в Великобритании. Он содержит обширную базу данных об исполнителях музыки, альбомах и композициях. Сайт Last.fm уже блокировался в России: в 2015 году, дважды в 2019 году из-за неудаления признанных в РФ экстремистскими музыкальных композиций и в 2023 году из-за неудаления "выявленных материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующих Вооруженные Силы РФ". После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент, и сайт Last.fm был разблокирован.

