Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник умеренно растет на фоне дорожающей нефти (фьючерс на Brent поднялся к $113 за баррель) из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке, в то время как снижаются мировые фондовые площадки, дешевеют металлы. Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,3%, превысив 2870 пунктов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2872,16 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,2%), "Газпрома" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 марта, составляет 83,9982 руб. (-83,97 копейки).

Подорожали также акции "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "ВК" (+0,5%), "Татнефти" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), ВТБ (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Группы компаний ПИК" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Подешевели акции "Полюса" (-2,2%), "ММК" (-1,3%), "Норникеля" (-1,2%), "НЛМК" (-0,4%), "Северстали" (-0,3%), "Русала" (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину, что убийство лидеров Ирана будет иметь очень глубокие последствия, а военные действия против Ирана ведут к сплочению населения этой страны вокруг ее руководства. Он отметил, что пока ситуация не демонстрирует позитивных изменений, поэтому вряд ли можно прогнозировать, как она будет развиваться дальше.

Также Песков отметил, что в Европе на первый план вышла проблема с оплатой по счетам за газ, бензин и свет. "Европа раздирается противоречиями, Европа в сложном положении, Европа по-прежнему не хочет с нами разговаривать, Европа по-прежнему хочет продолжение войны на Украине и не знает, как это оплачивать", - сказал Песков "Вестям".

Говоря о попытках Европы шантажировать президента США Дональда Трампа по вопросу Ормузского пролива в обмен на его содействие по Украине, Песков заметил: "Я не думаю, что Европа сейчас в состоянии кого-то шантажировать. Там пока всех шантажирует Украина в Европе".

Тем временем, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил в соцсети X, что делегации США и Украины провели в субботу, 21 марта, конструктивные консультации по украинскому урегулированию, обсуждение сфокусировалось на поисках решения остающихся вопросов с целью выработки всеобъемлющего мирного соглашения. Уиткофф отметил, что помимо него во встречах со стороны США приняли участие переговорщик Джаред Кушнер, советник Белого дома Джош Грюнбаум, советник Госдепа Крис Карран.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, прошедшие на минувшей неделе заседания ключевых центробанков подтвердили риски ужесточения монетарных условиях в крупнейших экономиках вплоть до повышения процентных ставок в этом году, что может стать среднесрочным негативным для настроений фактором. Индекс МосБиржи в условиях приостановки мирных переговоров по Украине продолжает испытывать недостаток в значимых драйверах движения. Ужесточение тона ЦБ РФ на заседании в пятницу приостановило девальвацию рубля, хотя и может лишить акции важного "бычьего" фактора на ближайшие месяцы.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, рынок акций выглядит слабо, поскольку пятничное решение ЦБ РФ снизить ставку на 0,5 процентного пункта было ожидаемо и уже учтено в ценах, а дополнительное давление оказывает сохраняющаяся неопределенность вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

Для индекса МосБиржи в случае развития нисходящей коррекции на дневном таймфрейме уровнем поддержки выступит отметка 2808 пунктов, полагает Гудым.

В США в минувшую пятницу индексы акций снизились на 1-2% во главе с Nasdaq, также завершив неделю в "минусе". Главное внимание инвесторов было направлено на конфликт на Ближнем Востоке, длящийся уже три недели. Аналитики и участники рынка опасаются, что скачок цен на нефть из-за войны в Иране разгонит инфляцию в Штатах и не позволит Федеральной резервной системе (ФРС) понизить ставку в этом году.

СМИ пишут, что администрация США прорабатывает варианты захвата или организации морской блокады острова Харк - ключевой точки Ирана в обеспечении нефтяного экспорта - с целью снять блокаду Ормузского пролива. Ранее США нанесли удары по военным объектам на Харке.

В Азии в понедельник также наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 4%, австралийский ASX Australia - на 1%, южнокорейский Kospi - на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 2,5%, гонконгский Hang Seng теряет 3,5%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,4-0,6%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены продолжают рост на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который продолжается уже три недели. Израиль и Иран обменялись атаками в пятницу, при этом ранее пострадал НПЗ в Кувейте.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:01 по Москве составила $112,82 за баррель (+0,6% и +3,3% в пятницу), майская цена фьючерса на WTI - $99,14 за баррель (+0,9% и +2,8% в пятницу).

Командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило в воскресенье о готовности полностью перекрыть движение судов через Ормузский пролив, если США нанесут удары по иранским электростанциям, сообщило издание The Guardian. Кроме того, в КСИР выразили готовность "полностью уничтожить" связанные с США компании на Ближнем Востоке.

"Не мы начали войну, но если неприятель нанесет ущерб нашим электростанциям, то мы сделаем все, чтобы защитить нашу страну и интересы нашего народа", - заявили в КСИР.

Президент США Трамп заявил на выходных, что США нанесут удары по иранским электростанциям, если Тегеран за ближайшие 48 часов не восстановит движение судов через Ормузский пролив. "Если Иран не откроет полностью движение по Ормузскому проливу и не откажется там от угроз, то через ровно 48 часов США ударят и уничтожат различные электростанции, начиная с самой большой из них", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не стал уточнять, какие именно электростанции откажутся под ударом и касаются ли его угрозы АЭС "Бушер".

Также Трамп заявил, что безопасное судоходство в Ормузском проливе в будущем должны обеспечивать не США, а те страны, чьи экономики заинтересованы в этой транспортной артерии. "Ормузский пролив должны будут охранять те страны, которые его используют. Это не США", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его мнению, США "будут помогать, если поступит запрос от этих стран. Однако в этом вряд ли будет необходимость, когда мы избавимся от иранской угрозы". В своей публикации американский лидер в очередной раз заверил, что США близки к выполнению всех целей военной операции против Ирана.

В минувшую субботу портал Axios сообщил со ссылкой на источники среди официальных лиц США, что военная операция в отношении Ирана продлится еще несколько недель. По словам собеседников портала, в пятницу президент США Трамп заявил, что рассматривает возможность "сворачивания" военных действий. "Но американские официальные лица сказали, что ожидается, что боевые действия продлятся еще от двух до трех недель", - говорится в сообщении.

Власти США выдали лицензию, разрешающую продажу иранской нефти, уже находящейся на танкерах в море, заявил в соцсети X глава американского Минфина Скотт Бессент 21 марта. Бессент пояснил, что эти меры, как ожидается, "позволят быстро доставить примерно 140 млн баррелей нефти на глобальные рынки".

Министр подчеркнул, что лицензия не разрешает заключение новых сделок с Ираном и касается "исключительно уже транспортируемой нефти". Кроме того, он предупредил, что у Тегерана "будут сложности при попытке получить выручку с этих операций".