Сергей Лавров анонсировал визит в Россию Нарендры Моди в 2026 году

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российская сторона ждет премьер-министра Индии Нарендру Моди с визитом в 2026 году, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"В 2026 году ждем премьер-министра Моди с визитом в Россию", - сказал он в видеообращении по случаю открытия второй международной конференции "Россия и Индия: к новой повестке двусторонних отношений".

Министр отметил востребованность плотной координации между Москвой и Нью-Дели "в условиях геополитической турбулентности, включая спровоцированный США и Израилем острый военно-политический кризис в зоне Персидского залива".