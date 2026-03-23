"Пулково" возобновило обслуживание рейсов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Петербургский аэропорт "Пулково" возобновил обслуживание рейсов, сообщает Росавиация.

""Пулково" возобновляет прием и отправку воздушных судов по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

Ограничения для аэропорта ввели в полночь.

Как сообщала пресс-служба "Пулково", на 7 утра понедельника было отменено 48 рейсов, задержано - более 50.