Над Ленобластью с начала атаки сбили 50 беспилотников

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Пятьдесят украинских БПЛА уничтожены в небе над Ленинградской областью с начала атаки накануне вечером, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

"Продолжается отражение атаки БПЛА. В общей сложности над Ленинградской областью уничтожено более 50 беспилотников", - написал Дрозденко в своем канале в мессенджере Max.

Ранее в порту Приморска из-за атаки БПЛА загорелась емкость с топливом. Пожарные приступили к тушению возгарания. Также Росавиация в ночь на понедельник ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.