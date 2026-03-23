Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на пост председателя КНДР.

"Примите сердечные поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост Председателя Государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Решение депутатов Верховного Народного Собрания наглядно свидетельствует о единодушной общественной поддержке проводимого Вами курса на эффективное решение социально- экономических задач, стоящих перед КНДР, защиту ее суверенитета и законных интересов на международной арене", - отметил Путин в телеграмме.

Он заявил, что в России высоко ценят личный вклад в упрочение дружественных, союзнических связей между двумя странами.

"И мы, конечно, продолжим тесную совместную работу по дальнейшему развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов", - отметил Путин.

Президент России пожелал председателю КНДР новых успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

