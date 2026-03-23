В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Перспектива наземной операции США в Иране пока не выглядит убедительно, но если такое произойдет, то это еще больше обострит события, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Представляется, что в случае реализации таких планов, - пока их перспектива видится не очень убедительной, - если такое произойдет, конечно, это еще больше обострит события, приведет к дальнейшей эскалации и вряд ди приблизит к завершению этого конфликта", - сказал он.