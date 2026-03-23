В Москве прекращение агрессии против Ирана назвали условием для открытия Ормузского пролива

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Прекращение американо-израильской агрессии против Ирана приведет к нормализации ситуации в Ормузском проливе, заявил журналиста замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Мы призываем к урегулированию всего этого конфликта, в первую очередь, прекращению агрессии американцев и израильтян против Ирана. Потому что все, что происходит в Ормузском проливе, это непосредственные последствия этой незаконной акции. Как только будет прекращена война, я думаю, что и ситуация в Ормузском проливе нормализуется", - сказал он.

"Мы против блокирования, естественно, Ормузского пролива, но такие вещи должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке. Иран, как и другие страны, тоже имеет право на самооборону, как он ее видит. Это не значит, что мы одобряем все, что там происходит", - сказал замминистра, отвечая на вопрос, призывает ли российская сторона Тегеран разблокировать пролив в свете ультиматума президента США Дональда Трампа.

Руденко подчеркнул: "Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне СБ ООН, есть проекты резолюций Совета Безопасности, которые вносят различные страны в отношении Ормузского пролива. Я думаю, наша позиция будет там четко сформулирована".