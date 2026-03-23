Замглавы МИД предложил воспринимать закрытие Ормузского пролива в широком контексте

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Москва выступает против блокирования Ормузского пролива, однако призывает воспринимать всю ситуацию в контексте событий на Ближнем Востоке, заявил журналистам замглавы МИД России Андрей Руденко.

"Мы против блокирования, естественно, Ормузского пролива, но такие вещи должны восприниматься в контексте всей ситуации на Ближнем Востоке. Иран, как и другие страны, тоже имеет право на самооборону, как он ее видит. Это не значит, что мы одобряем все, что там происходит", - сказал он, отвечая на вопрос, призывает ли российская сторона Тегеран разблокировать пролив в свете ультиматума президента США Дональда Трампа.

Руденко подчеркнул: "Сейчас этот вопрос обсуждается на уровне СБ ООН, есть проекты резолюций Совета Безопасности, которые вносят различные страны в отношении Ормузского пролива. Я думаю, наша позиция будет там четко сформулирована".