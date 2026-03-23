Москва заявила, что Индия изучает возможность воспользоваться отсрочкой для закупки нефти РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Индия рассматривает возможности воспользоваться предоставленной США отсрочкой для закупки российской нефти, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Насчет наращивать я не знаю, но насчет того, что они активно рассматривают возможности воспользоваться той отсрочкой, которую им дал Трамп, это факт. И не только Индия, кстати: многие страны тоже думают о том, чтобы увеличить закупки наших энергоресурсов", - сказал он журналистам в Москве, отвечая на вопрос, планирует ли Индия нарастить закупки российской нефти на фоне ситуации вокруг Ормузского пролива.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с тем, что Иран предупреждал, что любое судно, проходящее через Ормузский пролив, будет атаковано. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.