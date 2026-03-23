Белгородский губернатор пообещал исключить остановки военного транспорта у соцобъектов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков постарается добиться. чтобы военный транспорт не останавливался у социальных учреждений и магазинов в пятнадцатикилометровой приграничной зоне.

"Мы должны проговорить с командирами частей, чтобы исключить посещение в пятнадцатикилометровой зоне социальных объектов, и очень внимательно к этому относиться. Все это может привести к гибели наших жителей, а это недопустимо", - написал он в мессенджере Мах.

На оперативном заседании областного правительства в понедельник он поручил главам местных муниципалитетов контролировать порядок у магазинов.

"Главы сельских поселений, главы районов, замов, проговаривайте со всеми. Должны быть определены места, защищенные, в первую очередь растительностью. Нельзя ставить военные машины около жилых домов, коммерческих и социальных объектов", - подчеркнул Гладков.

Он снова попросил жителей приграничья не носить одежду, схожую с военной формой, из-за участившихся атак дронов.