Кремль не комментирует сообщения о захвате Францией танкера, следовавшего из РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Кремле не стали комментировать факт захвата французскими ВМС танкера, следовавшего из России под флагом Мозамбика.

"Я оставляю это без комментария, это единственное, что я могу сейчас сказать по этой теме", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Ранее в прошедшую пятницу появились сообщения о том, что военные корабли Франции задержали в западной части Средиземного моря нефтяной танкер Deyna, шедший под флагом Мозамбика и следовавший из Мурманска.