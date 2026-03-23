Поиск

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Кремле назвали неправдивыми сообщения некоторых СМИ о том, что Россия якобы предлагала США не делиться развединформацией с Ираном, если Соединенные Штаты перестанут делиться такой информацией с Украиной.

"Мы безусловно видели это сообщение. Оно относится к категории неправдивых, а точнее, лживых", - заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в ходе встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Майами якобы озвучил следующее предложение: Россия прекращает предоставлять разведданные об американских военных на Ближнем Востоке, в обмен на это Вашингтон перестает обеспечивать Киев разведывательной информацией, связанной с Россией. Согласно изданию, США это предложение отвергли.

20 марта Дмитриев написал по-английски в соцсети Х, комментируя статью Politico: "Фейк".

Дмитрий Песков Иран США Кирилл Дмитриев Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

