Нанесены удары по объектам ТЭК Украины, портовой и транспортной инфраструктуры

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в понедельник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса Украины, портовой и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по местам сборки и запуска беспилотников дальнего действия и пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.