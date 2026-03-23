Российские военные с 9:00 мск уничтожили 19 беспилотников ВСУ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские военные в понедельник с 9:00 до 13:00 мск сбили 19 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, семь беспилотников перехвачены и уничтожены над территорией Курской области, пять - над Тульской, по два - над Рязанской, Белгородской и Ленинградской областей, один - над Брянской.

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что российские средства ПВО за сутки сбили 526 украинских беспилотников.