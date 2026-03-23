В большинстве регионов России в ближайшие дни будет теплая погода

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В регионах европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока прогнозируется температура выше нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Тепло у нас на всей европейской территории России. И уже во второй половине недели, буквально через несколько дней, вся Россия будет находиться под влиянием теплых воздушных масс", - сказала она.

Европейская часть России находится под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с запада. Они также заставят холодную погоду отступить в Сибири и на Урале. "В итоге, температура, если не приблизится к норме, то, по крайней мере, сократится", - добавила она.

Температура на 8 градусов выше нормы будет на юго-востоке Архангельской области, в Коми, на востоке Вологодской области и в прилегающих районах к Пермскому краю, а также на севере Свердловской области.

"И аномалии (отклонение температуры выше нормы) даже до 8-12 градусов будут в Якутии и в Магаданской области, тепло будет на большей части Чукотки. То есть, и Дальний Восток теплые, там поменьше аномалии, но тоже превышающие 4 градуса. Кроме того, на юге западной Сибири температура будет выше нормы на четыре градуса", - добавила она.

"Весна активно проявляется на всей территории страны. Только на севере Ямала и на Таймыре еще зимний характер погоды", - уточнила Макарова.

Новости по теме

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе с ГСМ

Верховный суд РФ допустил возможность заключения сделок в мессенджерах

Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

 Новосибирский губернатор сообщил об изъятии коров в селе Козиха

Telegram оштрафован на 10,5 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Путин вновь призвал нефтегазовые компании направлять допдоходы от возросших цен на погашение долгов

Песков опроверг сообщения о предложении РФ для США по поводу разведданных

Кремль не комментирует сообщения о захвате Францией танкера, следовавшего из РФ

Магнитная буря на Земле завершилась

 Магнитная буря на Земле завершилась

Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

 Туроператоры не заметили спада спроса на зарубежные туры из-за ослабления рубля

В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране

 В Москве не видят убедительных перспектив наземной операции США в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 978 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 94 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
