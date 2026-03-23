В большинстве регионов России в ближайшие дни будет теплая погода

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В регионах европейской части России, а также Сибири и Дальнего Востока прогнозируется температура выше нормы, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Тепло у нас на всей европейской территории России. И уже во второй половине недели, буквально через несколько дней, вся Россия будет находиться под влиянием теплых воздушных масс", - сказала она.

Европейская часть России находится под влиянием теплых воздушных масс, поступающих с запада. Они также заставят холодную погоду отступить в Сибири и на Урале. "В итоге, температура, если не приблизится к норме, то, по крайней мере, сократится", - добавила она.

Температура на 8 градусов выше нормы будет на юго-востоке Архангельской области, в Коми, на востоке Вологодской области и в прилегающих районах к Пермскому краю, а также на севере Свердловской области.

"И аномалии (отклонение температуры выше нормы) даже до 8-12 градусов будут в Якутии и в Магаданской области, тепло будет на большей части Чукотки. То есть, и Дальний Восток теплые, там поменьше аномалии, но тоже превышающие 4 градуса. Кроме того, на юге западной Сибири температура будет выше нормы на четыре градуса", - добавила она.

"Весна активно проявляется на всей территории страны. Только на севере Ямала и на Таймыре еще зимний характер погоды", - уточнила Макарова.