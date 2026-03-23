Посол Ирана в РФ убежден, что продолжение конфликта на Ближнем Востоке может оказаться неприемлемым для мировой экономики

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Долгосрочный риск продолжения конфликта на Ближнем Востоке может оказаться неприемлемым для мировой экономики, считает посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Мы действуем в рамках международного права. Иран, следуя предыдущим предупреждениям, ввел более строгий контроль за движением судов через Ормузский пролив, что в последние дни почти вдвое повысило цены на топливо в некоторых европейских странах. (…) Долгосрочный риск для мировой экономики из-за продолжения этой войны может оказаться неприемлемым для многих стран", - сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".

При этом иранский дипломат выразил уверенность в том, что США "не может продолжать свою агрессию долгое время".

Отвечая на уточняющий вопрос, в связи с чем он в этом уверен, Джалали сказал: "Это отсутствие четких целей. Противоречивые позиции членов правительства США и президента указывают на то, что у этой страны нет четко определенных задач в своей агрессии против Ирана".