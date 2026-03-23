В Минэкономразвития не ждут переориентации туристов с Ближнего Востока на Россию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Российские туристы вряд ли станут выбирать российские направления вместо закрытых стран Ближнего Востока и будут готовы быстро вернуться туда, когда уровень безопасности нормализуется, считает замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков.

"Мы, естественно, всей этой ситуацией, которая происходит сегодня на Ближнем Востоке, достаточно опечалены вне зависимости от того, как это повлияет на внутренний туризм. Самое для нас печальное, что страдают страны, незадействованные в конфликте", - сказал он на пресс-конференции.

Вахруков напомнил, что по Ближнему Востоку пока действуют установленные МИДом и Минэкономразвития ограничения по поездкам и продажам туров.

"Как это повлияет на внутренний туризм? Мое мнение, что, когда уровень безопасности там станет более-менее нормальным, потоки все восстановятся. И того, что там будет какой-то отложенный спрос, наверное, нет. Но спрос восстановится достаточно быстро, и такого сильного влияния на переориентацию с Ближнего Востока на внутренний туризм мы не ждем", - подчеркнул он.

МИД, а затем Минэкономразвития 3 марта рекомендовали россиянам не ездить в шесть стран Персидского залива в связи с рисками для безопасности, связанными с конфликтом между Израилем, США и Ираном. Это ОАЭ, Кувейт, Катар, Бахрейн, Оман и Саудовская Аравия. Туроператорам рекомендовано приостановить продажи туров на этих направлениях.