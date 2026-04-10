Поиск

Российские туроператоры в марте потеряли 30% объемов продаж из-за войны с Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Продажи туров за рубеж у российских туроператоров в марте снизились на 30% из-за ближневосточного конфликта и рекомендаций Минэкономразвития прекратить продажи туров в шесть стран, сообщила Ассоциация туроператоров России.

"Падение затронуло не только сами страны региона, но и другие, в которые туристы летали через аэропорты ближневосточных стран", - говорится в сообщении.

Частично падение компенсировалось азиатскими и российскими направлениями. Так, вырос спрос на Вьетнам и Китай, активизировались продажи туров по России, которые в январе-феврале шли вяло. На продажи туров в Турцию ситуация не повлияла.

МИД и Минэкономразвития 3 марта рекомендовали российским туристам не ездить в шесть стран Ближнего Востока из-за рисков для безопасности в условиях военного конфликта США, Израиля и Ирана. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров в эти страны. После рекомендации они обязаны вернуть средства туристам за туры, которые были приобретены ранее.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
АТОР Вьетнам Иран Китай МИД Минэкономразвития
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

