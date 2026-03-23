Замглавы МИД РФ обсудил с послом ОАЭ ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял посла Объединенных Арабских Эмиратов в Москве Мухаммеда Аль-Джабера по его просьбе.

"Рассматривалась ситуация на Ближнем Востоке. С российской стороны подтверждена необходимость немедленного прекращения боевых действий, вызванных неспровоцированной агрессией США и Израиля против Ирана и поиска решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами при учете законных интересов всех государств региона", - сообщается на сайте МИД РФ в понедельник.

Кроме того, состоялось обсуждение актуальных аспектов развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, отметили на Смоленской площади.