Три человека пострадали в Белгородской области при атаке дронов на автобус

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронами-камикадзе села Демьянки Стародубского муниципального округа.

"Целенаправленный удар ВСУ нанесли по пассажирскому автобусу. В результате террористической атаки, к сожалению, ранены водитель автобуса и два пассажира", - написал Богомаз в мессенджере Мах.

Губернатор сообщил, что во избежание повторной атаки водитель, несмотря на ранение, вывез автобус в безопасную зону.

Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь, отметил Богомаз.