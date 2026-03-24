Пять человек ранены в результате атак на Белгородскую область

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Количество пострадавших сотрудников МЧС в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Ракитное увеличилось (с одного - ИФ) до четырех человек. В городской больнице №2 г. Белгорода троим мужчинам медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max.

По данным главы региона, в Шебекинском округе в селе Нежеголь дрон атаковал автомобиль, два мирных жителя получили ранения. У мужчины диагностировали баротравму, у женщины, которая в момент атаки находилась рядом с машиной, - слепое осколочное ранение и перелом ноги. В городе Шебекино посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия, также повреждена кровля частного дома. В селе Новая Таволжанка из-за атак дронов повреждены два автомобиля.

"В Белгородском округе в селе Николаевка от атаки двух дронов повреждены крыша хозпостройки, легковой автомобиль и гараж. В селе Красный Октябрь беспилотник ударил по соцобъекту - пробита крыша. В селе Бессоновка вследствие детонации FPV-дрона повреждены четыре машины на территории предприятия. В поселке Политотдельский от удара беспилотника поврежден инфраструктурный объект", - проинформировал Гладков.

В Грайворонском округе при атаке дронов повреждены четыре частных дома и три машины, сообщает белгородский губернатор. В Ракитянском округе в поселке Ракитное от ударов беспилотников повреждены четыре домовладения и две машины, в Борисовском округе - коммерческий объект и четыре автомобиля.