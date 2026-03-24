Пять человек ранены в результате атак на Белгородскую область

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пять мирных жителей пострадали в результате украинских атак на Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Количество пострадавших сотрудников МЧС в результате атаки беспилотника ВСУ в поселке Ракитное увеличилось (с одного - ИФ) до четырех человек. В городской больнице №2 г. Белгорода троим мужчинам медики диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы", - написал Гладков в своем канале в мессенджере Max.

По данным главы региона, в Шебекинском округе в селе Нежеголь дрон атаковал автомобиль, два мирных жителя получили ранения. У мужчины диагностировали баротравму, у женщины, которая в момент атаки находилась рядом с машиной, - слепое осколочное ранение и перелом ноги. В городе Шебекино посечен фасад и пробита кровля здания на территории предприятия, также повреждена кровля частного дома. В селе Новая Таволжанка из-за атак дронов повреждены два автомобиля.

"В Белгородском округе в селе Николаевка от атаки двух дронов повреждены крыша хозпостройки, легковой автомобиль и гараж. В селе Красный Октябрь беспилотник ударил по соцобъекту - пробита крыша. В селе Бессоновка вследствие детонации FPV-дрона повреждены четыре машины на территории предприятия. В поселке Политотдельский от удара беспилотника поврежден инфраструктурный объект", - проинформировал Гладков.

В Грайворонском округе при атаке дронов повреждены четыре частных дома и три машины, сообщает белгородский губернатор. В Ракитянском округе в поселке Ракитное от ударов беспилотников повреждены четыре домовладения и две машины, в Борисовском округе - коммерческий объект и четыре автомобиля.

Вячеслав Гладков МЧС Белгород
Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе

Число сбитых БПЛА, летевших на столицу, выросло до шести

Что произошло за день: понедельник, 23 марта

Путин подписал закон о запрете выдворения из РФ служивших в ВС России иностранцев

Минфин обсуждает в том числе повышение лимитов по семейной ипотеке

ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Суд запретил в РФ деятельность фонда Almaz Capital из-за экстремизма

Индекс МосБиржи упал к 2810 пунктам на заявлениях Трампа по Ирану

В Ростовской области потушили открытый огонь на складе с ГСМ

Верховный суд РФ допустил возможность заключения сделок в мессенджерах
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1012 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
