КНР не планирует присоединяться к переговорам РФ и США о ядерном оружии

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Китай в данный момент не намерен присоединяться к переговорам России и США о стратегической стабильности, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на посла КНР в РФ Чжана Ханьхуэя.

"Такие переговоры всегда осуществлялись между Советским Союзом и США, а теперь между Россией и США. Мы приветствуем продолжение этого формата. Китай тут пока ни при чем. Не то чтобы Китай не будет принимать участие, но у нас очень ограниченное количество ядерного оружия, только для самообороны", - приводит издание слова посла КНР.

Он также выразил мнение, что развитие и наращивание ядерного потенциала отрицательно влияет на ситуацию в мировой политике.

"Если они (Франция - "Известия") хотят наращивать, это зависит только от их политики. Китай тут тоже ни при чем. Мы не представляем угрозу для французов. Мы не считаем, что французы развивают ядерное оружие только для того, чтобы нацелить это оружие на Китай. В целом я сам считаю, что развитие и наращивание ядерного арсенала - это нехорошая весть для мировой стабильности", - подчеркнул дипломат.

Издание напоминает, что президент Франции Эмманюэль Макрон в начале марта объявил о планах увеличить ядерный арсенал республики, который насчитывает пока около 300 зарядов. При этом Париж больше не будет разглашать информацию о составе своих сил, уточняют "Известия".