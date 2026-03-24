На орбиту выведены первые 16 российских интернет-спутников "БЮРО 1440"

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Российская компания "БЮРО 1440" сообщила, что на орбиту выведены первые 16 спутников широкополосного доступа в интернет, запуск которых состоялся накануне вечером.

"23 марта в 20 часов 24 минуты состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов "БЮРО 1440"", - говорится в сообщении.

После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление Центром управления полетами "БЮРО 1440".

"На очереди - проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту, - заявили в компании. - Впереди - десятки запусков и сотни спутников российской низкоорбитальной группировки для сервиса связи с глобальным покрытием".

20 мая 2025 года гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов заявил, что спутниковая система российской частной компании "БЮРО 1440" войдет в нацпроект по космосу.

27 января заместитель гендиректора по развитию бизнеса и продукта компании Дмитрий Агафонов сообщил, что низкоорбитальная спутниковая группировка компании "БЮРО 1440" будет насчитывать 292 аппарата к 2027 году.

"БЮРО 1440" - российская аэрокосмическая частная компания, которая создает низкоорбитальную спутниковую систему для широкополосной передачи данных.