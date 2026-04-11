Глава "ИКС Холдинга" допустил, что запуск спутников подешевеет в России вдвое

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость запуска спутников на орбиту в России в ближайшие 5-6 лет может снизиться вдвое, такое мнение высказал генеральный директор "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.

"Снижение на 50% является целевым, и мы ожидаем, что в перспективе ближайших 5-6 лет оно будет достигнуто", - сказал Шелобков журналистам в субботу.

Он отметил, что нынешний уровень стоимости вывода полезной нагрузки на орбиту в России составляет от 450 тысяч рублей за килограмм и остается конкурентным, тогда как в других странах цена достигает $8-10 тыс. за аналогичную массу.

По его словам, целевым ориентиром на текущем этапе является до $1,5 тыс. за килограмм. "В этом случае мы увидим совершенно другой буст космической экономики", - отметил Шелобков.

24 марта в компании "Бюро 1440" (входит в "ИКС Холдинг") сообщили о выводе на орбиту первой партии из 16 спутников низкоорбитальной группировки для создания сервиса широкополосного доступа в интернет.