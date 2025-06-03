В РФ в рамках нацпроекта планируют запустить на орбиту до 900 интернет-спутников

Спутники будет выводить на орбиту частная компания "Бюро-1440", сообщил глава "Роскосмоса"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что в рамках нацпроекта частная компания "Бюро-1440" планирует вывести на орбиту на первом этапе 300 интернет-спутников, на втором этапе их число может увеличиться до 900 аппаратов.

"На первом этапе будет 300 аппаратов, на втором - 900", - сказал Баканов во вторник на конференции ЦИПР-2025, представляя национальный проект по освоению космоса.

По словам Баканова, также в планах запуск 50 спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

"Здесь мы договорились о том, что для полного обеспечения потребностей Российской Федерации, а это съемка 5 миллиардов квадратных километров ежегодно, необходимо до 50 космических аппаратов: 30 оптико-электронных и 20 радиолокационных", - сообщил глава "Роскосмоса".

"Но самое главное это не количество аппаратов, самое важное - чтобы вот эти сервисы максимально были использованы потребителем. В этом году меняется модель. Если до этого для госорганов эти услуги были бесплатными, то с 2026 года мы формируем справедливую рыночную модель, при которой госорганы по понятному прозрачному тарифу, который коррелируется с международными ценами, начинают их оплачивать. А деньги пойдут на восполнение той орбитальной группировки, потому что у государства нет бюджета, чтобы развернуть ее самостоятельно. И здесь, на рынке, есть ряд игроков, которые самостоятельно эти аппараты делают", - сказал Баканов.