Военные РФ взяли под контроль село Песчаное в Харьковской области

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Песчаное Харьковской области, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

Контроль над населенным пунктом установили подразделения группировки войск "Север", говорится в сообщении Минобороны.

В ходе боёв военнослужащие группировки "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Волоховское, Избицкое, Колодезное и Шевяковка Харьковской области, говорится в сводке.

"В Сумской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Малая Корчаковка и Мирополье Сумской области", - информирует ведомство.

По его данным, потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Север" составили за сутки свыше 235 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены пять складов материальных средств.