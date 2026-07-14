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На Афипском НПЗ на Кубани произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В результате падения обломков беспилотника в Краснодарском крае произошло возгорание на Афипском НПЗ, сообщили в региональном оперштабе во вторник.

Кроме того, в Северском районе из-за падения обломков БПЛА пострадал один человек, его госпитализировали и оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также обломки беспилотников упали по 16 адресам в поселке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы.

"В нескольких частных домах повреждены крыши и фасады, окна и забор. В одном из многоквартирных домов - стекла, дверь и потолок в квартире. Повреждено здание на ж/д переезде. Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае произошло возгорание. Также фрагменты БПЛА обнаружили во дворе частного дома", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, на одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков произошли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения, добавили в оперштабе.

Краснодарский край Афипский НПЗ
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