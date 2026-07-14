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ФСБ сообщила о предотвращении теракта на стратегическом предприятии в Подмосковье

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - В ФСБ России сообщили о предотвращении планировавшегося Киевом террористического акта с использованием беспилотных летательных аппаратов в отношении стратегического предприятия в Подмосковье.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путём", - заявили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

Как рассказали в спецслужбе, началом спецоперации по пресечению теракта "послужила развединформация о доставке груза со средствами поражения по маршруту Братислава (Словакия) - Седльце (Польша) - Брест (Беларусь) - Московская область, организованной СБУ при содействии спецслужб европейских государств".

"Была выявлена и взята под наблюдение партия испанской керамической плитки, внутри которой было закамуфлировано 35 FPV-дронов, оснащенных системами управления канадского производства, устойчивыми к работе средств радиоэлектронной борьбы, с боевой частью, состоящей из взрывчатого вещества иностранного производства", - сообщили в ФСБ.

При этом, отметили в российской спецслужбе, установлено, что первичная настройка и сборка БПЛА перед отправкой в Россию проводилась в Киеве.

По данным ФСБ, проследовавший через территорию зарубежных стран взрывоопасный груз был размещен в заранее арендованном в Подмосковье ангаре, расположенном рядом с предприятием, где планировался теракт. Для легенды его коммерческого использования сотрудники СБУ дистанционно заказали в ангар доставку строительных и отделочных материалов.

При этом аренда здания и приемка товара осуществлялись гражданином РФ, завербованным Украиной за материальное вознаграждение.

"Для подготовки помещения к запуску БПЛА украинцы привлекли двух граждан Молдовы: Виктора Пирлога, 1986 г.р., и Аурела Калоса, 1995 г.р., прошедших специальную подготовку. Под руководством кураторов они подготовили помещение к запуску дронов и убыли с территории России", - добавили в ЦОС ФСБ.

Накануне в ФСБ России сообщили "о предотвращении попытки проведения спецслужбами Украины беспрецедентной по масштабу и степени угрозы серии диверсионно-террористических актов с использованием БПЛА на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий военно-промышленного комплекса, а также в отношении военнослужащих Минобороны России".

Московская область ФСБ СБУ Украина
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