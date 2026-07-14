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Промзона Салавата подверглась массовой атаке БПЛА, есть очаги задымления

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что беспилотники атаковали город Салават, после падения обломков БПЛА зафиксированы очаги задымления.

"Отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. Есть ряд очагов задымления, вызванных падением обломков сбитых беспилотников. Оперативные службы приступили к ликвидации последствий, сил и средств достаточно. Пострадавших нет", - написал он в своем канале в Max.

Ранее в ночь на вторник сообщалось об украинской атаке на энергоинфраструктуру Севастополя, город частично обесточен.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 июля 2026 года Военная операция на Украине
Башкирия Салават промзона БПЛА
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