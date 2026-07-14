ФСБ задержала готовившего теракт на стратегическом предприятии в Подмосковье

Им оказался экс-боец ЧВК "Вагнер", он дает признательные показания, заявили в спецслужбе

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Исполнителем теракта, готовившегося на стратегическом предприятии в Подмосковье, стал бывший контрактник ЧВК "Вагнер", сообщили "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ России.

"В качестве исполнителя преступления украинская сторона через свои контакты в запрещенной на территории РФ террористической организации привлекла бывшего члена этнической ОПГ, ранее отбывавшего длительное наказание за совершение тяжких преступлений. В 2022 году он заключил контракт с ЧВК "Вагнер" и после участия в СВО был амнистирован, вступив в 2023 году в российское гражданство", - говорится в сообщении спецслужбы.

По данным ФСБ, он по инструкциям кураторов собрал и активировал дроны, наладил канал связи с зарубежными операторами, после чего покинул место преступления. В обусловленном месте он ожидал группу эвакуации, которая должна была доставить его на конспиративную квартиру, а впоследствии вывезти на Украину для участия в боевых действиях против РФ.

"Исполнитель теракта задержан и даёт признательные показания о том, что действовал в интересах украинской стороны при координации членов международной террористической организации", - добавили в ЦОС.

В спецслужбе обратили внимание, что СБУ привлекло к преступлению несовершеннолетних детей в возрасте от 13 до 16 лет. Им, в частности, поручалась активация незаконно приобретенных сим-карт, использовавшихся в управлении дронами.

"Пособник-арендатор, осуществлявший приемку опасного груза и легендированное размещение строительных материалов, оказал вооруженное сопротивление при задержании и был ликвидирован ответным огнем", - отметили в ФСБ.

В ЦОС также сообщили, что организатором готовившегося теракта российские спецслужбы считают проживающего в странах Евросоюза гражданина Украины и США Альберта Васильева.

"Установлено, что к организации теракта и руководству пособниками под патронажем СБУ причастен гражданин Украины и США Васильев Альберт Викторович, украинский видеоблогер, рэпер и киноактёр, использующий псевдоним "Киевстонер", - сказали "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, в настоящее время он проживает в странах Евросоюза - Испании и Словакии.

"При этом свою деятельность он успешно совмещает с распространением наркотического вещества - кокаина", - отметили в ФСБ.

Ранее в спецслужбе заявили о предотвращении планировавшегося Киевом террористического акта с использованием беспилотных летательных аппаратов в отношении стратегического предприятия в Подмосковье.

"Предотвращен террористический акт, планировавшийся Службой безопасности Украины в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области, с использованием БПЛА, доставленных в РФ контрабандным путём", - сказали "Интерфаксу" в ЦОС.

Следственным управлением ФСБ по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт) УК России.







