Песков заявил, что ему не известно об ударах Израиля по судам, которые якобы через Каспий везли российское оружие Ирану

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Кремлю не известно об ударах Израиля по судам, которые якобы через Каспийское море перевозили российское оружие Тегерану, но в Москве негативно бы восприняли распространение конфликта вокруг Ирана на регион Каспия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается конкретно этих сообщений, то мы их не слышали. Я не располагаю какой-либо информацией на этот счет", - сказал он журналистам, комментируя соответствующую информацию в СМИ.

Песков подчеркнул, что Россия "восприняла бы чрезвычайно негативно" распространение напряженности на каспийский регион.