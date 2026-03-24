Поиск

Шойгу заявил, что атака на Иран поставила под удар всю систему международной безопасности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Атака США и Израиля на Иран поставила под удар не только Исламскую республику, но и всю систему региональной и международной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Эта атака поставила под удар не только Исламскую Республику, но и всю систему региональной и международной безопасности. Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что эта встреча проходит на фоне значительного осложнения военно-политической обстановки в мире "из-за неспровоцированной американо-израильской агрессии в отношении Ирана".

Сергей Шойгу США Иран Израиль Вьетнам
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд вынес приговор шести участникам перестрелки у офиса Wildberries в 2024 году

Платформа для петиций Change.org оштрафована в РФ за нарушение закона о персданных

МВД не может штрафовать за отсутствие ОСАГО по данным комплексов фотовидеофиксации

В Новосибирской области заявили о завершении изъятия скота из-за пастереллеза

Володин сожалеет о спешке с инициативой о запрете "обвинительной информации" в СМИ

Верховный суд РФ впервые ограничил иммунитет иностранного государства в российском суде

Песков заявил, что ему не известно об ударах Израиля по судам, которые якобы через Каспий везли российское оружие Ирану

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран

Власти исключили взрыв газа как причину обрушения дома в Севастополе

Рэпер-иноагент Оксимирон заочно приговорен к обязательным работам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1034 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });