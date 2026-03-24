Шойгу заявил, что атака на Иран поставила под удар всю систему международной безопасности

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Атака США и Израиля на Иран поставила под удар не только Исламскую республику, но и всю систему региональной и международной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во вторник.

"Эта атака поставила под удар не только Исламскую Республику, но и всю систему региональной и международной безопасности. Сведены к нулю многолетние усилия по урегулированию ситуации, связанной с иранской ядерной программой", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем.

Секретарь Совбеза РФ подчеркнул, что эта встреча проходит на фоне значительного осложнения военно-политической обстановки в мире "из-за неспровоцированной американо-израильской агрессии в отношении Ирана".