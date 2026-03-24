Шойгу констатировал, что перспектив прекращения конфликта на Ближнем Востоке не видно

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Перспективы прекращения масштабного вооруженного конфликта в ближневосточном регионе вследствие военной авантюры Израиля и США против Ирана не просматриваются, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

"На текущий момент перспективы прекращения масштабного вооруженного конфликта в регионе не просматриваются", - сказал Шойгу на встрече с премьер-министром правительства Вьетнама Фам Минь Тинем.

По словам Шойгу, "признаков того, что Вашингтон и Тель-Авив намерены завершить свою военную авантюру, пока не наблюдается".

"Наоборот, оттуда звучат воинственные заявления о готовности продолжать боевые действия до достижения своих целей. В чем они заключаются - непонятно никому", - отметил Шойгу.