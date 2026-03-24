Замглавы МИД РФ Алимов обсудил с послом ОАЭ ситуацию в Персидском заливе

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Москва твердо поддерживает ОАЭ в защите их суверенитета и территориальной целостности, заявили в МИД РФ.

Во вторник на Смоленской площади замглавы МИД РФ Александр Алимов принял посла ОАЭ в России Мухаммеда Аль-Джабера по его просьбе.

"Россия твердо поддерживает ОАЭ в защите своего суверенитета и территориальной целостности, осуждает целенаправленные нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и продолжит свои посреднические усилия для достижения прекращения огня, предотвращения дальнейших боевых действий и тем самым скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте по итогам прошедшей встречи.

Алимов подчеркнул, что "Россия готова к плотному взаимодействию с ОАЭ и другими государствами Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива и продолжает предпринимать шаги, нацеленные на деэскалацию в регионе, включая доведение до Ирана справедливых озабоченностей государств Совета сотрудничества ударами по их территории, особенно, когда урон наносится гражданским объектам и мирным жителям".

Кроме того, подчеркнули в МИД РФ: "С российской стороны акцентировано, что этой войны никогда не должно было быть, нет никакого оправдания ее продолжению. Необходимо всеми силами избегать дальнейших человеческих и материальных потерь".

Стороны также затронули вопросы взаимодействия на ключевых площадках ООН, включая Совет Безопасности и Совет по правам человека.

ОАЭ МИД Александр Алимов Мухаммед Аль-Джабер
