Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Эмиратов во вторник сбили пять баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщило министерство обороны ОАЭ.

Кроме того, были перехвачены и ликвидированы 17 иранских ударных беспилотников.

Накануне Иран запустил по ОАЭ семь ракет и 16 дронов. Все они были перехвачены силами ПВО.

Всего с начала американской военной операции Объединенными Арабскими Эмиратами были перехвачены 357 иранских баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1806 беспилотников.

При этом в министерстве обороны отмечают, что количество ежедневных атак с начала американской военной операции против Ирана уменьшается.

По данным военного ведомства Эмиратов, на сегодняшний день в результате иранских атак погибли два военнослужащих и шесть мирных жителей, еще 161 человек получил ранения.