Поиск

Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Эмиратов во вторник сбили пять баллистических ракет, запущенных Ираном, сообщило министерство обороны ОАЭ.

Кроме того, были перехвачены и ликвидированы 17 иранских ударных беспилотников.

Накануне Иран запустил по ОАЭ семь ракет и 16 дронов. Все они были перехвачены силами ПВО.

Всего с начала американской военной операции Объединенными Арабскими Эмиратами были перехвачены 357 иранских баллистических ракет, 15 крылатых ракет и 1806 беспилотников.

При этом в министерстве обороны отмечают, что количество ежедневных атак с начала американской военной операции против Ирана уменьшается.

По данным военного ведомства Эмиратов, на сегодняшний день в результате иранских атак погибли два военнослужащих и шесть мирных жителей, еще 161 человек получил ранения.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });